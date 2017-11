Alfa Romeo Mito: esordio dei nuovi Pack Tech e Pack Carbon Look

Alfa Romeo ha annunciato attraverso una notizia pubblicata sul proprio sito l’esordio sulladei nuovi, che mirano d espandere ulteriormente le possibilità di personalizzazione e la connettività della vettura.

Il Pack Tech include il nuovo sistema multimediale Alfa Connect 7" radio DAB by Alpine completo di Apple CarPlay, il modo più innovativo di utilizzare in totale sicurezza il proprio iPhone a bordo. Anche Android Auto è compatibile con Alfa Connect 7" radio DAB by Alpine. Completano il Pack Tech la presa HDMI e USB sul tunnel centrale e soprattutto la telecamera posteriore che consente, in sinergia con i sensori di parcheggio, un controllo accurato dell'area di manovra. La nitidezza dell'immagine è garantita dalla qualità dello schermo da 7" multicolor.

Per quanto riguarda il Pack Carbon, offre una personalizzazione estetica marcata con caratteristiche specifiche per ogni allestimento. Nella fattispecie, per le versioni Mito e Super, il trattamento Carbon Look riguarderà la calandra frontale, le calotte degli specchi retrovisori ed i proiettori anteriori. Inoltre, le finiture della mostrina dei fendinebbia, le cornici dei fari e le maniglie esterne sono in antracite lucido. Il Pack Carbon è completato da un paraurti sportivo con terminali di scarico cromati.