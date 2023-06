Così gli algoritmi scelgono i post che vediamo su Facebook ed Instagram

Con un lungo post pubblicato sul blog ufficiale, il presidente degli affari globali di Meta Nick Clegg ha spiegato in che modo gli algoritmi scelgono i post che vediamo su Facebook ed Instagram.

La spiegazione è arrivata per offrire maggiore chiarezza agli utenti che quotidianamente si collegano ai siti web in questione, a poche settimane dalla spiegazione di Instagram sullo shadowban.

Nick Clegg, nell’evidenziare che “i rapidi progressi di tecnologie come l’IA stanno redendo le persone sempre più entusiaste delle nuove possibilità, pur preoccupandolo” , sottolinea la necessità delle aziende di essere più trasparenti sul funzionamento dei loro sistemi.

Per tale ragione, ha sottolineato l’importanza delle System Card, vale a dire i contenuti di informazioni nati per determinare i contenuti più rilevanti per l’utente e per suggerirne di nuovo. Queste utilizzano anche i sistemi d’intelligenza artificiale che provvedono a suggerire i contenuti “non correlati” di persone, gruppi o account che non si seguono.

Nel lungo post pubblicato sul blog di Meta, Clegg delinea 22 System Card per Instagram e Facebook con tanto di informazioni su come i sistemi d’intelligenza artificiale interni provvedono a classificare i contenuti.

Nelle prossime settimane, inoltre, sulle due piattaforme sarà introdotto il pulsante “Perchè sto vedendo questo post?” sia per i Reels che nella sezione “Cerca”. La feature è già disponibile da tempo per alcuni contenuti mostrati nei Feed e per gli annunci pubblicitari di Facebook ed Instagram, mentre per quelli politici viene mostrato anche chi ha acquistato lo spazio.

Una volta cliccato sul pulsante, l’applicazione mostrerà una serie di informazioni su come le attività fatte in precedenza dagli utenti determinano la visualizzazioni di tali contenuti.

Clegg sottolinea anche che su Facebook è comunque possibile fare in modo che il News Feed sia ordinato cronologicamente e non dall’algoritmo, tramite il tab laterale.