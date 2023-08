Questo nuovo algoritmo ci aiuterà a trovare asteroidi pericolosi

Scovare e tenere traccia di tutti gli oggetti intorno alla Terra, e in particolare degli asteroidi, non è semplice. Per questo è stato un messo a punto un nuovo algoritmo, progettato per la ricerca di asteroidi potenzialmente pericolosi, che ha già trovato il suo primo obiettivo.

Tra i 30.000 oggetti vicini alla Terra (Near Earth Objects, NEO) scovati fino ad oggi, circa 2000 di essi sono rocce dalle dimensioni e vicinanza tali da essere ritenute rischiose in caso di un impatto. Gli astronomi tuttavia credono che ce ne siano altrettanti rimasti da trovare, e dopo aver identificato un asteroide solo due giorni dopo il suo avvicinamento, sappiamo quanto sia importante ampliare le nostre ricerche.

È qui che entra in gioco il nuovo algoritmo. Noto come HelioLinc3D, si è già rivelato estremamente efficace, trovando un asteroide durante il suo primo test. L'algoritmo è stato testato con il sistema ATLAS, che inizialmente non aveva fotografato la roccia spaziale, ma è infine riuscito ad ottenerne una chiara immagine scandagliando il cielo per tre notti consecutive.

L'asteroide 2022 SF289 non è una minaccia per la Terra; la sua distanza di circa 20 milioni di chilometri da noi rende improbabile un impatto, anche durante un avvicinamento (a proposito, cosa succederebbe se ci fosse un asteroide in rotta di collisione?).

Ciononostante questa scoperta mostra le notevoli capacità di HelioLinc3D, in grado di trovare oggetti estremamente tenui e poco visibili. Altri osservatori nel mondo infatti non erano riusciti a vedere l'oggetto, offuscato dalla luce stellare della Via Lattea.

Senza dubbio uno strumento che ci tornerà molto utile, e siamo solo all'inizio. L'algoritmo verrà in futuro applicato all'osservatorio Vera C. Rubin, previsto ad entrare in funzione nel 2025 in Cile. Ma per il momento, continuiamo a guardare verso l'alto.