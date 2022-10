Quando mollerai gli studi? Un algoritmo ha la risposta

Tra gli studenti delle materie chiamate MINT, ovvero matematica, informatica, scienze naturali e tecnologia, fino al 40% si ritrova ad abbandonare gli studi nella fase introduttiva. Un numero decisamente alto, che ha portato un team di ricercatori in Germania ad elaborare un algoritmo specifico.

Per sviluppare questo nuovo metodo statistico, il team ha dovuto tenere conto delle differenze presenti a inizio corso tra i vari studenti, come ad esempio le loro performance cognitive generali, per poi separarle da come invece il loro stato mentale cambiava durante il corso del tempo. Grazie all'analisi di questi dati, l'algoritmo è dunque in grado di prevedere con 8 settimane di anticipo se gli studenti abbandoneranno gli studi o meno, anche coloro che all'apparenza sembravano portati per queste materie.

"È ovvio che, ad esempio, il rendimento in matematica al liceo e il rendimento cognitivo generale differiscono tra i singoli studenti. Un rendimento inferiore iniziale porta ad una interruzione degli studi più frequente", spiega il professor Augustin Kelava del Methods Center dell'Università. "Tuttavia, volevamo affrontare la questione di come identificare quegli studenti del primo semestre similmente qualificati che abbandonano rapidamente i loro studi".

In un grande studio iniziale, a 122 studenti dell'Università nel loro primo semestre in Matematica è stato chiesto quanto fosse vasta la loro conoscenza della materia, i loro interessi, la loro carriera scolastica e la loro situazione finanziaria, oltre a vari aspetti della loro personalità, come ad esempio la stabilità emotiva. Oltre a questo, sono stati eseguiti dei sondaggi da cinque minuti 3 volte a settimana, per un totale di 50 sondaggi nel corso di 131 giorni di un semestre. Per tenere traccia delle previsioni fatte, il team di scienziati era inoltre a conoscenza di chi fosse presente al termine del semestre e del loro voto nell'esame finale.

Questo nuovo algoritmo utilizza perciò dati acquisiti in tempo reale per determinare l'esperienza ed il futuro comportamento del singolo studente con sorprendente precisione. Come afferma lo scienziato "i livelli di influenza sono complessi. Sono intrecciati tra loro e una moltitudine di variabili gioca un ruolo nella decisione di continuare gli studi o abbandonarli."

In conclusione, il team di ricercatori è riuscito ad ottenere delle previsioni accurate grazie alla separazione di due elementi d'influenza, da una parte le caratteristiche iniziali e stabili di uno studente e dall'altra i cambiamenti nel loro stato mentale che avvengono nel tempo. In particolare, lo scienziato spiega come alcuni studenti sviluppino una tendenza apparentemente nascosta che li porta a terminare il corso ma che è possibile identificare attraverso le risposte ai sondaggi riguardanti i loro stati d'animo e il loro andamento scolastico.

Lo sviluppo di questo metodo statistico sarà potenzialmente di grande aiuto per i singoli studenti che si approcciano a materie scientifiche per le quali sembrano portati ma che potrebbero comunque finire per abbandonare.

Parlando di algoritmi, sapevate che alcuni possono anche essere utili per studiare le onde gravitazionali?