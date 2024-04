Questo nuovo algoritmo potrebbe salvare la vita delle nostre batterie, un sogno?

Può un algoritmo salvare la vita delle nostre batterie? A quanto pare si, almeno secondo i ricercatori dell’Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB) e dell’Università Humboldt di Berlino, i quali hanno trovato una soluzione di ricarica alternativa per le batterie agli ioni di litio (che sono in uso ovunque).

Questa soluzione, che è stata annunciata attraverso uno studio pubblicato su ScienceDaily, mostra che le batterie diventano più resistenti e mantengono una maggiore capacità energetica dopo centinaia di cicli di scarico-carico, attraverso una modifica al modo in cui il caricabatterie fornisce corrente ai materiali elettrolitici presenti al loro interno.

La ricarica attualmente in uso utilizza una corrente costante di energia elettrica proveniente dall’esterno, ma nello studio è stato analizzato cosa succede se si utilizza la ricarica ad impulsi costanti, che possono essere ravvicinati o intervallati da brevi pause con la ricarica a corrente costante. Si è scoperto che in questo modo, contrariamente a quanto avviene con la metodologia utilizzata attualmente che provoca un aumento dello spessore in cui viene sxcambiata la carica con conseguente aumento delle microfratture, la batteria avrebbe tutto il tempo per riposarsi: ciò si traduce in un minore stress sulla struttura.

Dopo aver caricato le batterie con il nuovo protocollo, infatti, il team ha scoperto che l’interfaccia SEI era molto più sottile e che i materiali degli elettrodi avevano registrato meno modifiche strutturali. I test hanno dimostrato che questa tipologia di ricarica sarebbe in grado di raddoppiare la durata delle batterie agli ioni di litio con una conservazione della capacità dell’80%.

"La ricarica pulsata potrebbe portare molti vantaggi in termini di stabilità dei materiali degli elettrodi e delle interfacce e prolungare significativamente la durata delle batterie", ha affermato la professoressa Julia Kowal, professoressa della TU di Berlino, coautrice dello studio. Resta da capire quando e se sarà applicata nel mondo reale, però.

