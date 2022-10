Questo algoritmo di scansione cerebrale è capace di leggere i tuoi pensieri

Analizzando le scansioni cerebrali, mediante delle registrazioni di risonanza magnetica funzionale (fMRI), gli scienziati hanno costruito un decoder in grado di ricostruire i pensieri delle persone. Il tutto è stato descritto in uno studio non ancora sottoposto a revisione paritaria.

Questo strumento, affermano gli addetti ai lavori, solitamenteutilizzato per la comunicazione di persone che non sono in grado di parlare, è dotato di array di elettrodi in grado di rilevare i modelli di attivazione in tempo reale dei singoli neuroni. Al contrario, il nuovo metodo utilizza la fMRI per osservare i cambiamenti nel flusso sanguigno intorno al cervello e mapparli rispetto ai pensieri degli utenti.

"Se avessi chiesto a un neuroscienziato cognitivo vent'anni fa se fosse fattibile, ti avrebbe preso in giro tutto il tempo", afferma il neuroscienziato Alexander Huth dell'Università del Texas ad Austin.

Gli scienziati hanno esaminato i pensieri di 3 persone mentre ascoltavano dei podcast. Oltre a prevedere con precisione le frasi ascoltate, l'algoritmo potrebbe anche interpretare correttamente i racconti che i partecipanti hanno ripetuto nelle loro teste. Nonostante i risultati, "mentre il nostro decoder ricostruisce con successo il significato degli stimoli linguistici, spesso non riesce a recuperare le parole esatte", osservano gli autori dello studio.

Insomma, c'è ancora molto lavoro da fare perché lo strumento creato dai ricercatori non restituiva sempre delle immagini perfette, ma si tratta di un grande, primo, passi avanti verso la creazione di dispositivi che possono tradurre i pensieri.