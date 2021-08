Questo nuovo algoritmo trasforma in codice dei semplici comandi scritti

OpenAI è una società di ricerca sull'intelligenza artificiale fondata - almeno originariamente - da Elon Musk. La compagnia ha recentemente presentato al mondo un nuovo algoritmo chiamato Codex che ha una funzione davvero molto particolare: è in grado di interpretare i comandi scritti in inglese e trasformarli in blocchi di codice utilizzabile.

Tutti i programmatori, quindi, sapranno che questo nuovo algoritmo potrebbe sostanzialmente semplificare il lavoro di un determinato codice. Inoltre, cosa più importante, potrebbe dare una grande mano a tutti i programmatori principianti che stanno imparando l'arte della programmazione.

Come funziona l'algoritmo? Secondo quanto riporta The Verge, un utente potrebbe descrivere l'aspetto o la funzionalità di base di un sito Web che desidera creare, elencando elementi come il posizionamento di menu o blocchi, e Codex potrebbe creare un semplice design basato sull'interpretazione della richiesta.

"Lo consideriamo uno strumento per moltiplicare i programmatori", ha dichiarato a The Verge il CTO di OpenAI Greg Brockman. "La programmazione ha due parti: 'pensa bene a un problema e cerca di capirlo' e 'mappa quei piccoli pezzi al codice esistente, che si tratti di una libreria, di una funzione o di un'API'".

È proprio questa seconda parte, continua Brockman, che gli umani trovano monotona. Per questo motivo Codex potrebbe dare una grande mano: "ci vogliono persone che sono già programmatori e rimuove il lavoro faticoso". Insomma, sicuramente un software davvero molto interessante che potrebbe semplificare il lavoro del programmatore.

A proposito: sapete quali sono i linguaggi di programmazione a prova di futuro? Mentre questi sono i software più grandi in termini di linee di codice.