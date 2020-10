Anche se avevano ali da pipistrello questi dinosauri non sapevano volare

Dopo aver ricostruito come doveva essere la muscolatura e la forma delle ali di due specie di dinosauri, gli scienziati sono giunti alla conclusione che non sapevano né volare, né planare.

Circa 160 milioni di anni fa, in Cina, vivevano due specie di dinosauri denominati Yi e Ambopteryx. Essi erano piuttosto piccolini (si pensa che potessero raggiungere la lunghezza di 32 cm e un peso di poche centinaia di grammi) ma avevano delle ali che ricordavano quelle dei pipistrelli. Nonostante la presenza di tali ali questi animali non riuscivano a volare. Sulla rivista iScience alcuni paleontologi hanno, infatti, immaginato quale doveva essere la forma delle ali, la muscolatura che sorreggeva l’animale e quella del teschio, ma anche il peso che la creatura doveva avere in vita giungendo, così, alla conclusione che mai e poi mai queste due specie di dinosauro avrebbero potuto volare.

Di queste due specie si sa che vivevano sugli alberi e che si nutrivano, probabilmente, di semi e piante o insetti. Se dovevano spostarsi da un albero all’altro, per evitare di scendere sul terreno e magari diventare un pasto prelibato per un predatore più grande di passaggio, “scivolavano” spostandosi in questo modo su un albero adiacente. Tuttavia, anche queste “scivolate” non dovevano essere particolarmente efficaci e non potevano, comunque, coprire lunghe distanze. Con l’arrivo degli uccelli, per queste due specie di animali iniziò il lento declino e, alla fine, si estinsero completamente.

Non potevano, infatti, competere con il volo degli uccelli e non erano particolarmente efficaci neppure nel planare ma sapevano solo “scivolare”. La competizione per la vita fu difficile perché questi animali, ad un certo punto, ebbero sia predatori che volavano, sia predatori sul terreno. Lentamente, quindi, la popolazione di queste due specie declinò fino a che esse non si estinsero completamente. Nonostante le difficoltà, però, queste specie continuarono a sopravvivere per molti milioni di anni prima della fine.

Credit immagine: Gabriel Ugueto