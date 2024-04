Alibaba cerca un modo economico per consegnare le sue merci tramite razzi

Alibaba, gigante dell'e-commerce, e Space Epoch, produttore cinese di razzi, hanno lanciato una proposta che sembra uscita direttamente da un romanzo di fantascienza: consegnare pacchi in giro per il mondo in appena un'ora, sfruttando la potenza e la velocità dei razzi spaziali.

Il progetto, presentato sui social media cinesi alla vigilia di aprile, solleva dubbi sulla sua serietà, flirtando con l'idea di essere un gigantesco scherzo pre-April Fool's. La nuova iniziativa prevede l'uso del razzo "Yuanxing-1", capace di trasportare fino a dieci tonnellate di carico all'interno di un contenitore da 120 metri cubi, da lanciare in orbita.

Una simulazione animata immagina già il viaggio spettacolare di un pacco, sparato nello spazio e poi riportato sulla Terra, attraversando tutta la Cina in soli 25 minuti per essere infine scaricato in un furgone d'attesa.

Un'impresa che ricorda i progetti più ambiziosi di SpaceX e le sue aspirazioni globali di consegna, sebbene il trasporto di merce spaziale, soprattutto quella a basso costo venduta su larga scala da Alibaba, sollevi perplessità sulla fattibilità e sull'effettiva convenienza economica. Nonostante Space Epoch abbia già superato test preliminari di accensione e recupero offshore lo scorso anno, l'obiettivo di effettuare consegne globali per Alibaba necessita di innovazioni significative, in grado di rivaleggiare e persino superare le tecnologie consolidate di SpaceX.

La sfida non è da poco, considerando che nessuna entità cinese sia riuscita nel far atterrare un razzo dopo il lancio. Tuttavia, il programma spaziale cinese ha fatto passi da gigante negli ultimi anni, segnando progressi notevoli inclusi lanci commerciali e lo sviluppo di un razzo riutilizzabile che potrebbe essere cruciale per le ambizioni lunari della nazione entro il 2030.

Resta da vedere se l'idea di consegnare pacchi per Taobao a livello globale tramite razzo troverà un terreno fertile e si trasformerà in una realtà commerciale redditizia, specialmente considerando che persino le consegne tramite droni, suggerite da Amazon oltre dieci anni fa, non hanno ancora trovato applicazione pratica nel mondo reale.

