Alibaba, maxi multa in Cina: dovrà pagare 3,3 miliardi di Euro per sospetto monopolio

Maxi multa dall'Antitrust della Cina nei confronti di Alibaba. Come riferisce il New York Times, infatti, l'autorità ha sanzionato al colosso degli e-commerce di Jack Ma per 18,8 miliardi di Yuan, pari a circa 3,3 miliardi di Euro per sospette pratiche monopolistiche, al seguito di un'indagine durata poco più di quattro mesi.

L'agenzia governativa ha ritenuto Alibaba colpevole di aver forzato i venditori a firmare contratti esclusivi per la vendita di alcuni prodotti, scoraggiando in questo caso l'approdo su piattaforme concorrenti.

Della multa ha discusso anche il Wall Street Journal, secondo cui a seguito dell'apertura dell'indagine Alibaba avrebbe mostrato un approccio piuttosto conciliante, al punto che si è detta disposta ad aprire una commissione d'inchiesta interna per rivedere alcune pratiche. A conferma di ciò, subito dopo l'annuncio della sanzione la compagnia ha reso noto che pagherà la multa e continuerà a collaborare con le autorità locali.

In molti hanno fatto anche notare che l'indagine si è aperta a seguito di alcune dichiarazioni rese in pubblico dall'ex CEO Jack Ma, che di recente è ricomparso in pubblico dopo un'assenza durata svariati mesi, che si è mostrato piuttosto critico nei confronti del governo della Cina e del sistema burocratico attualmente in vigore, che secondo l'ex insegnante non avrebbe sostenuto l'innovazione.