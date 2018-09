Alibaba, schiaffo a Trump: cancellate un milione di assunzioni negli USA

La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina tocca anche il settore degli e-commerce. E' notizia oggi che Alibaba, il colosso dei negozi online asiatico, ha annullato tutti i propri piani per assumere un milione di dipendenti negli USA.

La decisione era stata presa dall'ex amministratore delegato Jack Ma tempo fa, e ne aveva dato notizia al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in occasione di un incontro tenuto alla casa bianca un anno fa.

Nel corso di una chiacchierata con la stampa locale, Alibaba ha fatto sapere che la promessa non è più realizzabile a causa della guerra tra USA e Cina, che ha visto l'introduzione dei dazi. "La premessa era quella di relazioni commerciali amichevoli tra i due paesi, ma quella premessa non esiste più e la nostra promessa non può più essere mantenuta" ha fatto sapere Jack Ma in un'intervista.

L'imprenditore cinese ha aggiunto che "il commercio non è un'arma e non dovrebbe essere usato per cominciare le guerre, ma dovrebbe essere un fattore chiave per la pace". Il neo filantropo ha aggiunto all'agenzia di stampa Xinhua che "la situazione che si è venuta a creare ha distrutto le premesse sulle quali confidavamo. Alibaba però continuerà a lavorare duramente per contribuire allo sviluppo di relazioni sane tra Stati Uniti e Cina".

Un duro colpo anche per il presidente Donald Trump, che proprio a margine dell'incontro tenuto con Jack Ma aveva affermato che "io e Jack faremo grandi cose". Il tycoon però ora si trova costretto a fare i conti con una bega di non poco conto, che potrebbe avere un impatto anche sulla sua popolarità: un milione di posti di lavori persi non sono pochi. E' facile intuire un qualche tipo di risposta, ovviamente tramite Twitter, nelle prossime ore.