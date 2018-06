Alibaba svela G Plus, il robot-corriere dotato di guida autonoma, ed un contenitore smart

Da oggi in poi tra le file dei lavoratori di Alibaba, il colosso cinese dell'e-commerce, ci sarà anche G Plus, il nuovo robot-fattorino presentato dalla compagnia, un vero e proprio concentrato di nuove tecnologie. Ma anche il nuovo smart box dotato di riconoscimento facciale non passerà certo inosservato.

G Plus è dotato di un sistema di guida autonoma, che lo rende in grado di consegnare i pacchi in modo autonomo, ed attualmente è in fase di test presso il quartier generale della compagnia, situato ad Hangzhou, in Cina; questo robot è in grado di trasportare più pacchi contemporaneamente, anche di dimensioni diverse, grazie al suo vano carico capace di adattarsi alla forma degli imballaggi. Inoltre è anche in grado di consegnare cibo fresco, ed è dotato di un'autonomia maggiore rispetto ai suoi predecessori.

Il suo sistema di navigazione si basa su Lidar, caratteristica che gli permette di creare una mappa del luogo di consegna in 3D. Sarà inoltre capace di diminuire automaticamente la velocità se nei paraggi ci saranno troppe persone o automobili; una volta arrivato a destinazione, i clienti potranno ritirare il proprio ordine tramite un apposito PIN. Stando all'azienda, entrerà in produzione entro la fine di quest'anno.

Oltre a G Plus, Alibaba ha presentato anche un contenitore smart dotato di riconoscimento facciale, da installare all'esterno delle abitazioni: riconoscerà i corrieri ed i proprietari, e ne potrete tenere sotto controllo la temperatura in caso abbiate ordinato del cibo. Al momento è solo un prototipo, e non si sa se, e quando, entrerà in commercio.