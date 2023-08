Che fine ha fatto Alice ADSL? La storia del marchio della Night & Weekend

Ci sono marchi tecnologici che riescono a suscitare ricordi importanti nella mente di alcune persone che hanno vissuto un determinato periodo storico. Questo è sicuramente il caso di Alice ADSL, brand messo da parte ormai da tempo che rimane però ancora ben impresso nella mente di più di qualcuno.

Certo, ancora oggi il nome Alice sopravvive in qualche obsoleta pagina di supporto del portale ufficiale di TIM, ma anche in quel contesto viene ben esplicitato che si tratta di un "servizio non commercializzato". D'altronde, nell'era delle connessioni a Internet in fibra quell'offerta 20 Mega non può che essere messa da parte (fermi lì: sappiamo che qualcuno naviga ancora in ADSL, ma quella è un'altra storia).

La promozione che rimane però ben presente nella mente degli utenti italiani che hanno vissuto il periodo di Alice ADSL è un'altra: sì, stiamo facendo riferimento proprio alla Night & Weekend, l'offerta che ha rappresentato allo stesso tempo un "sogno" e un "incubo" per coloro che si sono ritrovati in una famiglia che aveva deciso di sottoscriverla.

Un "sogno" perché, ormai oltre 15 anni fa (il lancio originale è avvenuto nel 2006), poter navigare sul Web senza dover sborsare nulla in più durante la notte o nei weekend consentiva di fatto, ai giovani che si vedevano costretti a "sottostare" alle decisioni familiari in ambito di offerta ADSL, di rimanere connessi un po' di più a Internet, ma anche un "incubo" perché si trattava di una semiflat.

Oggi quest'ultimo è un termine in disuso, ma per chi non avesse vissuto quell'epoca significava di fatto "a consumo". Se l'ADSL flat fissa era infatti caratterizzata da costi ben determinati a prescindere da quanto la si utilizzava, la ben nota Night & Weekend aveva un costo mensile di base di 9,95 euro, che comprendeva la "navigazione gratuita" dalle ore 23:00 alle ore 06:00 del mattino e durante l'intero weekend, ma nei restanti periodi c'erano dei costi extra.

Sì, si pagava 2 euro l'ora per la navigazione a consumo nei giorni feriali, così come c'era una tariffazione del traffico anticipata di 50 centesimi a intervalli di 15 minuti. I costi a cui si fa riferimento sono quelli iniziali, mentre poi sarebbero stati rivisti in futuro. Ad esempio, in un documento ufficiale TIM rimasto ancora accessibile, che non è però ben chiaro a quale periodo si rivolga, si legge che a un certo punto la "fascia oraria gratuita" era diventata quella dalle 21:00 alle 08:00, nonché che l'abbonamento mensile costava 10,11 euro al mese. Navigare di pomeriggio nei giorni feriali a quel punto costava 3,56 euro l'ora, mentre la tariffazione del traffico anticipata ogni 15 minuti era diventata da 89 centesimi.

Poco importa in ogni caso il momento in cui si è sottoscritta la Night & Weekend: quest'ultima ha sicuramente segnato un periodo storico per gli utenti italiani, considerando che probabilmente là fuori ci sono molte persone che si ricordano di discussioni coi propri genitori per via di qualche euro in più dovuto a sessioni sul Web "non concordate" a livello familiare. Queste ultime ovviamente rigorosamente a un massimo di 640 Kbps in download e 256 Kbps in upload. A chi non ha vissuto quegli anni sembrerà passata un'eternità, ma in realtà anche i 25enni di oggi si ricordano di quei periodi.

Al netto di quelli che sono stati i "momenti clou" del marchio Alice ADSL, che ricordiamo era legato a Telecom Italia e in un periodo, dal 2007 al 2009, rappresentava anche un importante sponsor della Ferrari in Formula 1, vale la pena notare che il nome del brand era stato trovato nel 2005 in sostituzione di Virgilio.it (quest'ultimo marchio sarebbe poi tornato in seguito).

Nella storia di Alice ADSL c'è poi persino un'acquisizione da parte della francese Iliad, nota in quel contesto per il brand Free, che rilevò Telecom Italia France nel 2008 e si "portò a casa" anche oltre 850.000 abbonati Alice ADSL. Non è però quella la fine del marchio nel nostro Paese, visto che sarebbe stato il 2010 l'anno in cui Telecom Italia avrebbe iniziato a mettere direttamente "sotto la sua ala" tutte le varie offerte ADSL. A gennaio 2011 Telecom aveva dunque di fatto preso il posto di Alice ADSL, rafforzando così il marchio principale. Da notare per il resto che il marchio Alice ha avuto vita più lunga all'estero, visto che in Francia, in modo collegato a Iliad, la dismissione sarebbe arrivata nel 2018.