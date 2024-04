Alicudi promette di regalare capre a tutti coloro che lo desiderano

Alicudi è la più occidentale delle isole Eolie ed è nota anche per essere fra quelle meno abitate. Nel corso degli ultimi giorni ha però ricevuto attenzione internazionale per via di un procedimento amministrativo che sembra essere stato particolarmente apprezzato sui social.

Ad Alicudi abitano circa un centinaio di persone, che durante l'inverno risultano ancora di meno, per via del mal tempo. Molti dei suoi abitanti però alleva animali, tra cui comuni capre, la cui popolazione con il tempo ha raggiunto un numero davvero significativo.

All'inizio di quest'anno l'isola infatti era abitata da circa 600 capre, la maggioranza sfuggiti dai loro recinti. Questi animali erano abituati a mangiare le erbe spontanee dell'isola, che prende questo nome dal greco antico Ἐρικοῦσσα, ovvero «ricca di erica».

Per risolvere questa situazione, l'amministrazione comunale di Lipari ha così deciso di scrivere un avviso pubblico in cui si avvisava la cittadinanza italiana che Alicudi, inserita in una riserva naturale, di fatto regalava capre.

Come infatti si può leggere all'interno della nota, la soluzione migliore che è stata individuata è quella della cessione gratuita. “Il Servizio 13- Servizio per il territorio di Messina del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale, intende effettuare una cessione gratuita ad allevatori (aziende agricole zootecniche) delle capre inselvatichite catturate presso l’Isola di Alicudi, così come definito nel Piano esecutivo dell’attività di controllo per l’eradicazione della popolazione di capra domestica inselvatichita nella riserva naturale orientata “Isola di Alicudi”.

Questa scelta è stata presa anche per non abbattere gli animali e per permettergli di vivere il resto della loro vita in un ambiente caloroso.

Sui social questa proposta ha reso Alicudi e il comune di Lipari fra le comunità eco friendly più rispettate del mondo, tanto che il sindaco della comunità, Riccardo Gullo, è stato intervistato da diverse riviste americane, fra cui il Guardian.

Alicudi è una delle isole vulcaniche estinte delle Eolie ed è famosa per accogliere i suoi visitatori con un paesaggio rustico, tipico dell'antico Mediterraneo. Al momento della stesura di questo articolo non è più possibile richiedere il permesso di giungere sull'isola, per prendere in gestione delle capre, ma dalle informazioni fornite dalla comunità sembra che l'iniziativa è andata bene e che buona parte di questi animali partiranno presto per raggiungere altre regioni d'Italia.

L'isola si affaccia in uno dei mari più apprezzati della Sicilia, che già di suo possiede moltissime spiagge incantevoli. È possibile quindi visitarla anche per scopi ancora più piacevoli.

