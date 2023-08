'Alieni' in Amazzonia attaccano villaggi, ma erano solo uomini con il jetpack

Nell'Amazzonia peruviana, un racconto degno di un film di fantascienza ha preso vita. Gli abitanti di un villaggio indigeno sono convinti di aver subito attacchi da creature extraterrestri, descritte come figure verdi levitanti, simili a giganti... spoiler: no, non erano per niente visitatori extraterrestri, ma terrestri a tutti gli effetti.

Questi "alieni", secondo le testimonianze, avrebbero tentato di rapire una giovane ragazza e sembravano immuni alle armi tradizionali della tribù. "Abbiamo sparato, ma loro non sono caduti. Si sono semplicemente alzati e sono spariti", ha raccontato uno degli abitanti.

Le autorità, dopo aver esaminato la situazione, hanno avanzato una teoria alternativa: potrebbero non essere alieni, ma piuttosto minatori illegali (non è la prima volta che si vedono in Amazzonia). E la loro "tecnologia aliena"? Jetpack. Questi dispositivi, che permettono all'uomo di volare, potrebbero essere stati utilizzati dai minatori per intimidire e confondere la popolazione locale.

"Sembra che indossino un'armatura come il Goblin Verde di Spider-Man. Ho sparato due volte e lui non cade, ma si alza e scompare. Siamo spaventati da ciò che sta accadendo nella nostra comunità", ha affermato un membro della tribù locale ai giornalisti.

Nonostante la curiosa storia e teoria, molte domande rimangono senza risposta. I jetpack sono notoriamente ingombranti, rumorosi e hanno una durata limitata. Come potrebbero essere stati utilizzati in un'area così remota e per un periodo prolungato? La verità dietro questi attacchi misteriosi rimane avvolta nel mistero, alimentando le speculazioni e le leggende tra gli abitanti dell'Amazzonia.

Comunque sì: i jetpack esistono davvero.