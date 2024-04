Gli alieni potrebbero 'cavalcare' dei meteoriti: stiamo esagerando?

Questa volta parliamo di un bizzarro e decisamente interessante studio che è stato pubblicato nel database di prestampa arXiv e non è stato ancora sottoposto a revisione paritaria.

Stiamo continuando a cercare vita nell'universo, ma c'è un piccolo, insignificante problema: non sappiamo esattamente cosa stiamo cercando. Questa volta non parliamo di Nikola Tesla e i suoi alieni, ma cerchiamo di capire un complesso ed affascinante, ragionamento.

Conosciamo solo un tipo di pianeta che è sicuramente in grado di ospitare la vita e conosciamo solo un tipo di vita: cioè la Terra e la vita basata sul carbonio che si trova qui. Sebbene risulti estremamente improbabile trovare delle forme di vita simili in un ambiente simile al nostro, noi stiamo cercando esattamente questo. Ricerchiamo nei pianeti che man mano scopriamo, caratteristiche compatibili con la "nostra" concezione di vita.

Una coppia di astronomi, ha recentemente proposto un’alternativa a questo approccio, concentrandosi meno su come sarebbe la vita e più su cosa farebbe la vita. Nello specifico, propongono una strategia di rilevamento basata sul concetto di panspermia, ovvero l'idea che la vita possa iniziare su un pianeta e diffondersi su altri "cavalcando" dei meteoriti.

È bene sottolinearlo subito. Sebbene la panspermia esuli dalla corrente principale della ricerca scientifica, non si tratta nemmeno di una vera e propria pseudo-scienza.

Una delle caratteristiche chiave di qualsiasi tipo di vita è la sua capacità di modificare l'equilibrio naturale di un pianeta. Sulla Terra, ad esempio, abbiamo molto più ossigeno nella nostra atmosfera di quanto ne avremmo se la vita non fosse presente.

Non sappiamo esattamente quali proprietà di un esopianeta potrebbe cambiare una ipotetica vita aliena; tuttavia, se fosse capace di panspermia, allora tenterebbe di apportare gli stessi cambiamenti su ogni pianeta in cui si imbatte mentre si diffonde da un mondo all'altro.

I ricercatori hanno quindi ideato un test statistico in cui, se misuriamo un numero sufficiente di proprietà di un numero sufficiente di pianeti, allora possiamo potenzialmente identificare un gruppo di pianeti vicini che condividono caratteristiche simili.

Certo, scoprire decine di pianeti con simili proprietà non rappresenterebbe una prova decisiva per identificare la vita, ma sarebbe sicuramente un indizio importante che qualcosa di strano sta accadendo a quei pianeti e che la causa potrebbe proprio essere la propagazione della vita tra le stelle.

Nonostante il fascino iniziale, i ricercatori hanno riconosciuto che il loro lavoro presenta dei limiti. In primo luogo, si presuppone che la panspermia sia possibile, il che è un’ipotesi non verificata. In secondo luogo, la loro tecnica funziona solo se riusciamo a raccogliere dati sufficienti su un gran numero di esopianeti.

Dopo aver visto l’albero genealogico dei buchi neri, ampliando la nostra visione dell’universo che ci circonda, potremmo presto incontrare nuove forme di vita!

