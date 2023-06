Se un alieno guardasse la nostra galassia sarebbe stupito, ecco perché

Quando si tratta della sua composizione, la nostra galassia, la Via Lattea, si rivela decisamente speciale. Gli astronomi hanno ricostruito la composizione chimica globale per capire come si confronta con altre strutture simili nell'Universo. È stato scoperto che non è unica, ma è certamente insolita.

Questo è un dato che un astronomo alieno sarebbe in grado di rilevare, e che noi possiamo utilizzare per comprendere la storia peculiare della nostra galassia. Idrogeno ed elio sono presenti nell'universo da pochi minuti dopo il Big Bang, ma tutti gli altri elementi (che gli astronomi chiamano "i metalli") sono creati nelle stelle e nei processi stellari.

La metallicità di una galassia dice molto su di essa. E questa nuova ricerca fornisce il miglior sguardo finora. Questo fattore aumenta dal centro della Via Lattea fino a circa 23.000 anni luce di distanza, raggiungendo per un po' livelli di metallicità simili a quelli del Sole. La nostra stella si trova a 26.000 anni luce dal centro ma poi il valore scende di nuovo, a circa un terzo di quella solare a una distanza di 50.000 anni luce ai margini della nostra galassia.

Solo l'1% delle galassie esaminate e solo l'11% di quelle simulate sono abbastanza simili alla nostra. La discrepanza tra i due numeri è dovuta alle incertezze nell'indagine e ai limiti nel fare simulazioni realistiche dell'universo. La peculiarità della Via Lattea al suo centro potrebbe essere dovuta all'attività del buco nero supermassiccio, che potrebbe aver spinto più gas ricco di metalli verso l'esterno, fermando la formazione di stelle più giovani e più ricche di metalli.

Lo studio è stato pubblicato su Nature Astronomy e questa scoperta ci avvicina un passo di più alla comprensione della nostra posizione nell'universo.