Alienware Aurora R9 è il nuovo gaming PC con linee accattivanti di Dell

Il nuovo PC Desktop di Alienware è pronto al debutto con le sue linee futuristiche ed il celebre logo. L’ultima versione di Aurora presenta un design accattivante che riserva una caratteristica funzionale.

Alienware Aurora infatti è capace di sfruttare la sua particolare forma per ottimizzare il flusso d’aria che passa al suo interno, incrementando dell’8% l’aspirazione rispetto ai vecchi modelli. Se ciò non bastasse è comunque possibile montare il raffreddamento a liquido.

Un nuovo meccanismo a braccio oscillante permette la sostituzione della scheda video senza l’utilizzo di alcun attrezzo o strumento. Inoltre, la particolare disposizione interna serve a proteggere le componenti come una sorta di scudo.

Aurora, nonostante il design aggressivo, presenta solo due zone RGB illuminate: una intorno alle porte frontali e l’altra nella parte posteriore che caratterizza il logo. Non sono presenti parti trasparenti o vetri e l’unico modo per vedere il suo interno è quello di rimuovere il case mid-tower.

Per quando riguarda la configurazione, Aurora si basa su una scheda madre Intel Z370 e può essere equipaggiato con CPU che va da Intel Core i3-9100 all’ultimo i9-9900K customizzato fino a 4,7 GHz. La ram può arrivare fino a 64 Gb mentre per il comparto grafico si può scegliere tra Radeon RX570 XT o RTX 2080 (con la possibilità di metterne due in serie).

Il nuovo Alienware Aurora sarà disponibile dal 20 agosto al prezzo base di 970 dollari.