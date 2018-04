Alienware ha inaugurato una suite extra lusso per gamer all'Hilton di Panama

Alienware ha creato all'Hilton di Panama un vero e proprio paradiso per i videogiocatori. Si tratta della sala 2425, che offre una vista mozzafiato sulle spiagge, ma ciò che desta più curiosità e ci lascia maggiormente sorpresi sono le dotazioni presenti al suo interno.

Nella suite infatti è presente un TV OLED 4K da 65 pollici, un PC Alienware con processore Core i7-7800 e scheda grafica GTX1070 Ti, a cui è stato aggiunto un controller dell'Xbox One in versione Elite, un Oculus Rift ed un laptop Alienware collegato ad un monitor ultra wide da 34 pollici.

Per offrire una maggiore comodità, è anche presente una sedia da corsa, un sistema di illuminazione interattivo ed altri prodotti targati Alienware. Ah, si, sono anche presenti due letti, caso mai qualcuno dovesse decidere di dormire, ma dato che si tratta di un paradiso terrestre per videogiocatori, appare quanto mai improbabile.

Andres Kornold, direttore dello sviluppo commerciale dell'Hilton Panama, ha affermato che "garantire un servizio innovativo e differenziato è stato il nostro impegno sin dall'apertura della struttura, e questa iniziativa dimostra ancora una volta quanto sia importante per noi contribuire a migliorare sempre più le opzioni di soggiorno per Panama, incrementando in maniera significativa l'offerta turistica per il paese ed i residenti stranieri".

La stanza è stata inaugurata nella giornata di ieri ed ha un costo di 349 Dollari a notte. Non male, ma nemmeno tanto economica.