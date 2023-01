Alienware, il nuovo monitor da gaming fa paura: arriva a 500 Hz!

Dopo il lancio della RTX 4070 Ti di NVIDIA, il CES 2023 riserva un'altra sorpresa per gli amanti del gaming su PC. Alienware, infatti, ha annunciato il suo nuovissimo monitor da gaming con refresh rate da ben 500 Hz, che per il momento si chiama semplicemente Alienware Gaming Monitor AW2524H.

Sfortunatamente, per raggiungere un refresh rate così alto, il produttore ha dovuto ridurre la risoluzione fino al Full HD: niente 4K o QHD, dunque, perché l'AW2524H sarà un "semplice" pannello IPS da 24,5" con risoluzione 1920 x 1080. Inoltre, per raggiungere il refresh rate massimo dovrete fare attenzione anche all'impostazione del monitor: con un cavo HDMI 2.1, infatti, potrete arrivare al massimo a 240 Hz.

Dovrete dunque dotarvi di un cavo DisplayPort 2.1 per arrivare a 480 Hz, e da lì attivare la funzione dell'overclock dell'OSD per raggiungere i 500 Hz "pieni". In modalità Extreme, poi, il monitor di Alienware ha una latenza bassissima, pari a 0,5 millisecondi, il che dovrebbe renderlo perfetto per i giocatori competitivi e gli streamer di esport su PC. Non solo: il monitor è compatibile con il G-Sync di NVIDIA e con NVIDIA Reflex Analyzer, che permette di tenere sotto controllo la latenza in ogni momento.

Inoltre, Alienware conferma una luminosità massima di 400 nit e un contrast ratio di 1.000:1, piuttosto standard per un panello IPS. Poi, il pannello a 10-bit del Gaming Monitor AW2524H dovrebbe coprire il 99% della gamma dei colori sRGB. Tra le feature aggiuntive troviamo un sensore per la luce ambientale, che corregge automaticamente la luminosità del monitor date le condizioni di luce della stanza.

Fortunatamente, poi, il nuovo monitor di Alienware vanterà una pletora di opzioni I/O, poiché sarà dotato di due connettori HDMI 2.1, di un DisplayPort 1.4, di quattro USB 3.2 Gen1, di un jack per le cuffie e di una porta line-out per l'audio. Sfortunatamente, ancora non ci sono indicazioni definitive sul prezzo del monitor, che però, stando a quanto riporta Tom's Hardware, sarà lanciato nel primo trimestre del 2023.