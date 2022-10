Alimentazione a base di alghe: Cibo nutriente e sostenibile ma lo mangereste?

Una nuova ricerca, pubblicata su PLOS Biology, suggerisce di indirizzare maggiori investimenti nei sistemi di acquacoltura delle alghe come mezzo per soddisfare i bisogni nutrizionali mondiali, riducendo al contempo l'enorme impronta ecologica della produzione alimentare tradizionale. Cambiereste la vostra alimentazione per l'ambiente?

Ormai sappiamo come l'aumento della produzione agricola e della pesca, per soddisfare le sempre più crescenti esigenze dei consumatori, abbia un impatto fortemente negativo sul clima, sull'uso del suolo, sulle risorse di acqua dolce e sulla biodiversità generale.

Per questo motivo, Charles H. Greene, dell'Università di Washington, e Celina M. Scott-Buechler della Stanford University, in California, hanno invitato a spostare l'attenzione sull'acquacoltura marina e sulla catena alimentare legata alle alghe, al fine di risolvere potenzialmente una crescente domanda di cibo nutriente, ed al contempo ridurre l'impronta ecologica dell'attuale sistema produttivo.

Infatti, le microalghe possono fornire tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Elevate quantità di proteine ​​nutrizionali, amminoacidi essenziali ed altri micronutrienti, come vitamine ed antiossidanti. Inoltre, un'industria basata su microalghe marine non richiederebbe semine ed acqua dolce, né inquinerebbe gli ecosistemi marini attraverso il deflusso di fertilizzanti.

Purtroppo gli autori riferiscono che, per ora, queste tecniche di produzione sono ancora poco diffuse, e che sarebbero necessari incentivi, anche statali, per far si che tale sistema prenda piede.

"Purtroppo l'industria dell'acquacoltura basata su microalghe marine deve sfidare le industrie tradizionali esistenti, che detengono la stragrande maggioranza delle quota di mercato. Investimenti finanziari ed incentivi forniti dai governi statali e federali potrebbero dare una grossa mano nel ridurre questo gap", hanno affermato gli autori.

"Il ruolo futuro delle soluzioni a base di alghe, nel raggiungimento della sicurezza alimentare globale e della sostenibilità ambientale, dipenderà dalle azioni intraprese dai governi di oggi", ha aggiunto il dott. Greene.

"L'agricoltura è la base dell'odierno sistema di produzione alimentare globale, tuttavia, il suo potenziale per soddisfare la domanda nutrizionale mondiale (sempre crescente) entro il 2050 è limitato. Le microalghe marine possono quindi aiutare a colmare il divario nutrizionale previsto, migliorando allo stesso tempo la sostenibilità ambientale generale e la salute degli oceani."

Voi cosa ne pensate? Sareste disposti a cambiare la vostra alimentazione per l'ambiente? Magari anche adottando una dieta a base di insetti per far bene al pianeta?