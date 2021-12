Gli alimenti del futuro? Ecco a voi i primi frutti di mare coltivati in laboratorio

Stiamo vedendo arrivare sul mercato una grande offerta di carne coltivata in laboratorio, che promette di essere sostenibile per l'ambiente e cruelty free per gli animali. Se si può fare con la carne, perché non farlo con pesci e frutti di mare? Questa idea potrebbe essere presto realizzata da scienziati del settore alimentare.

Attualmente sono tante le aziende, come Finless Foods, BlueNalu, Wildtype, giusto e Seafuture, che stanno lavorando a qualcosa del genere. Queste aziende sono già riuscite a sviluppare filetti di salmone, gamberi e carpe "cresciute in laboratorio" (e si sta cercando di creare anche la carne di granchi e aragoste).

Il procedimento di creazione è praticamente uguale a quello della carne. Certo, per replicare la consistenza, il gusto e la sensazione è necessario sviluppare l'esatto mix di muscoli, grasso e altri elementi. Tuttavia alla fine il gusto e la consistenza del pesce creato in laboratorio può essere replicato in un modo relativamente convincente per la nostra bocca.

Le aziende dietro i progetti stanno cercando investitori e collaborazioni tra di loro al fine di abbattere i costi futuri. Quando questi alimenti arriveranno sulla nostra tavola dovrà essere attuato un vero e proprio cambiamento di paradigmi; la sfida principale secondo i ricercatori far cambiare il comportamento dei consumatori.

Questo cambiamento sarà difficile, perché secondo una stima l'80% dei nuovi prodotti alimentari viene rifiutato dai consumatori e fallisce. Fatte queste premesse, riusciranno gli elementi creati in laboratorio a sostituire carne e pesce tradizionali? Lo vedremo, ma speriamo vivamente in un grosso "sì".