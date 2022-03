Gli alimenti ultra-lavorati fanno male anche all'ambiente: l'avviso degli esperti

Dopo le ultime ricerche sul legame tra dolcificanti artificiali e l’aumento del rischio di cancro, un gruppo di scienziati ha cercato di analizzare l’impatto degli alimenti ultra-lavorati sull’ambiente e non solo: che effetti hanno sulla popolazione, sia dal punto di vista sociale, economico e sulla loro salute?

Come segnalato dal team di ricercatori della Deakin University e scritto su The Conversation, oggi come oggi il mondo si sta trovando in difficoltà nel ridurre la quantità di alimenti ultra-lavorati sul mercato a favore di cibo di alta qualità, diversificato e più nutriente. Per chiarirvi maggiormente di cosa stiamo parlando, gli alimenti ultra-lavorati o ultra-processati sono quelle pietanze che contengono “ingredienti per lo più di esclusivo uso industriale, ottenuti da una serie di processi industriali”; si intendono, quindi, bevande gassate, patatine, pasti pronti, fast food e dolciumi.

Come ben sappiamo, essi si distinguono chiaramente da alimenti tradizionali come frutta, verdura, cereali integrali, legumi conservati, latticini e prodotti a base di carne minimamente lavorati: non solo sono meno salutari per noi, ma richiedono l’utilizzo di processi che vanno a ledere all’ambiente. Del resto, la tipologia di prodotti richiesti agli agricoltori dalla nuova dieta globalizzata sta causando una perdita di biodiversità piuttosto allarmante. Per esempio, i raccolti di mais, grano, soia e semi oleosi (come l'olio di palma) scelti dai produttori di alimenti sono sì economici e ad alto rendimento, ma hanno portato alla sostituzione di un'ampia varietà di cibi integrali minimamente trasformati.

Cosa si può fare per evitare questo impatto ambientale? Bisognerebbe reindirizzare la produzione globale di cibo ad alimenti più sani, meno trasformati, contribuendo così al contempo al miglioramento della sicurezza alimentare globale. Purtroppo tutto ciò è affatto semplice, ma è chiaro quanto sia necessario per la sopravvivenza della Terra e, dunque, anche la nostra.

