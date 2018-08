All'asta un Apple-1 progettato e costruito da Steve Jobs e Wozniak ed ancora funzionante

Quanto potrebbe valere, oggi, un computer progettato tra il 1976 e 1977? Apparentemente nulla, se si contano i progressi registrati dal settore tecnologico, ma di fronte ad un oggetto che è a tutti gli effetti un reperto storico, la situazione cambia radicalmente.

La popolare società d'aste, RR di Boston, il prossimo mese di Settembre metterà all'asta un Apple-1 ancora funzionante. Si tratta di uno dei sessanta prototipi sui duecento originali ancora presenti sul mercato, che sono stati progettati e costruiti da Steve Jobs e Steve Wozniak nel 1976 e 1977.

L'Apple-1 in questione è perfettamente funzionante ed è stato ripristinato al suo stato operativo originale dall'esperto Apple Corey Cohen. Il sistema è stato utilizzato senza guasti per circa otto ore in un lungo test effettuato prima di metterlo all'asta, ed include anche la tastiera originale, il tutto proveniente direttamente dagli anni 70.

Originariamente, l'Apple-1 fu venduto da Apple a circa 666 Dollari, ma visto l'impatto che ha avuto sul mercato dei computer, potrebbe essere venduto all'asta per circa 300.000 Dollari, anche se in molti sono pronti a scommettere che il prezzo a cui sarà battuto sarà significativamente più alto.

Ad aumentare ulteriormente il prezzo ci pensa il fatto che di recente Apple è diventata la prima azienda della storia a toccare una capitalizzazione di mercato di 1 trilione di Dollari.