All in per Perform: acquista i diritti del pacchetto betting della Serie A di Basket!

Non solo la Serie A di calcio, Perform fa bottino pieno e, come annunciato oggi, ha acquistato i diritti del così detto "Pacchetto Betting" per la Serie A di basket delle stagioni 2018/2019 e 2019/2020.

Non sappiamo se partite saranno trasmesse attraverso la piattaforma DAZN, che approderà in Italia prossimamente ad un costo mensile di 9,99 Euro, quanto basta per coprire anche ben tre partite della Serie A calcistica, in base agli accordi stilati con Sky e la Lega.

Perform si conferma essere una delle realtà più importanti ed in crescita nel nostro paese: il servizio di streaming live detiene i diritti di WTA, NFL, FIBA e CONMEBOL, ma produce anche video e dati più accurati per i broadcaster e gli sponsor. La compagnia è anche editor delle piattaforme digitali sportive come Goal.com e Sportingnews.com.

Il Presidente della Lega Basket, Egidio Bianchi, in una dichiarazione diffusa ha affermato che l'assegnazione di questi pacchetti è una conferma di come la Lega intenda "proseguire e consolidare il suo progetto teso ad accrescere il valore del campionato di Serie A creando le basi per una sua ulteriore e maggiore fruizione con tutti i mezzi. Abbiamo deciso, per la prima volta nella storia della Lega, di commercializzare i diritti betting e il fatto che ad aggiudicarseli sia stata una società come Perform, oltre a riempirci di soddisfazione ed orgoglio, ci conforta sul fatto che siamo sulla strada giusta per diffondere sempre meglio il brand LBA come già abbiamo fatto in questi playoff che hanno riscosso grande attenzione da parte del pubblico e dei media”.

Soddisfatto anche Stefano Drago, il Business Development Manager di Perform: "Siamo lieti di aggiungere la LBA al nostro servizio di live streaming Watch&Bet e siamo fiduciosi che sarà molto popolare tra i nostri clienti e aiuterà gli scommettitori ad avvicinarsi ulteriormente al basket italiano. La LBA è una competizione molto entusiasmante, un basket di alta qualità, che la rende il complemento perfetto dei nostri contenuti premium come FIBA, La Liga, Ligue1 e WTA La nostra strategia è quella di offrire ai nostri clienti il più ampio numero di contenuti di qualità, 24h su 24h e la Lega Basket Serie A è perfetta per valorizzare ulteriormente il nostro servizio Watch&Bet".