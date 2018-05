Alla Build Conference Microsoft svela il cono che riconosce le voci durante le riunioni

Non solo software durante la conferenza tenuta alla Build Conference. Microsoft, infatti, ha svelato un nuovo strumento attraverso cui si prepone l'obiettivo di semplificare le riunioni per gli utenti.

Si tratta di un oggetto che, almeno dal punto di vista estetico è uguale ad un cono, come quelli che si trovano in strada o sui campi d'allenamento. La particolarità è data dal fatto che è in grado di riconoscere gli schemi vocali degli utenti, li trascrive automaticamente per i partecipanti remoti, ma la particolarità è data dal fatto che può riconoscere visivamente i partecipanti alla riunione mentre entrano nella sala.

Dal momento che l'altoparlante è sempre in ascolto, tutte le note dell'incontro verranno trascritte automaticamente.

Il dispositivo chiaramente si sincronizza in automatico con Cortana per effettuare qualsiasi tipo di azione: dalla ricerca alle dimostrazioni con Surface Hub.

La demo è stata mostrata in anteprima alla Build Conference, lasciando a bocca aperta tutti i presenti. L'aspetto che ha impressionato maggiormente è dato dal fatto che le persone con problemi di udito o che parlavano lingue completamente diverse sono riuscite a stare al passo con tutti gli altri grazie alla tecnologia.

A questo punto bisognerà vedere come funzionerà nel mondo reale e, soprattutto, quale sarà il prezzo.