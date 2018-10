Alla fine il film di Logan Paul prodotto da Youtube Premium si farà

Logan Paul è uno youtuber. A metà tra il famoso e il famigerato, il content creator doveva essere protagonista di una pellicola prodotta da Youtube in esclusiva per gli abbonati. Dopo che Paul aveva riso davanti al cadavere di un suicida in Giappone il film era stato sospeso. Ma hey, a quanto pare ora uscirà lo stesso e amici come prima.

A rivelarlo lo stesso Logan Paul che ha twittato il trailer del film proprio oggi, con tanto di caption "Surprise" —e in effetti la cosa un minimo ci sorprende, perché il film era stato sospeso (al punto che per un po' non se ne era più sentito parlare) per colpa della condotta gravissima del giovane video-maker.

Lo scorso gennaio Google aveva annunciato la sospensione di tutti i contenuti Youtube Red che vedevano coinvolto Logan Paul, una decisione accolta dai più con non poco sollievo: stiamo parlando di una persona che ha concluso un video in trasferta in Giappone —dove si può vedere il ragazzo deridere la popolazione locale e le tradizioni del Paese— con una sequenza ambientata nella triste foresta dei suicidi di Aokigahara dove, imbattutosi con gli amici davanti ad un cadavere, il nostro ha ben pensato di deriderlo.

Quello che è poi seguito è un attento e meticoloso percorso di rebranding da parte dello youtuber, intenzionato a ricostruirsi una reputazione e, soprattutto, riottenere l'affetto e la stima del pubblico che lo seguiva (e degli inserzionisti). Così poche settimane dopo l'incidente, Paul carica un video di sensibilizzazione al tema della depressione e del suicidio. Contenuto di obiettivo grande valore, con interviste a specialisti e un montaggio da documentario di prima categoria. In ultima battuta si arriva di recente alla creazione di uno degli eventi mediatici legati alla piattaforma di Youtube più seguito di sempre, l'incontro di Boxe con il collega KSI.

Un colpo giusto dietro l'altro, evidentemente, hanno riportato la webstar nelle grazie di Google perché ora sembra tutto nuovamente perdonato: The Thinning: New Wolrd Order uscirà quest'anno.

Certo, salvo che lo youtuber non si cacci in un altro guaio, ad esempio decidendo nuovamente di ingoiare detersivo per una challenge, o sparare con il taser ad animali morti, o magari violando la legge e la decenza tuffandosi nuovamente dai ponti di Venezia. Noi gli auguriamo il meglio.