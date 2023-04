Allarme buco dell'ozono? Emissioni in aumento per colpa di una scappatoia

Una nuova analisi, condotta dall'Università di Bristol e dalla National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), ha rilevato un aumento delle emissioni di sostanze chimiche che compromettono lo strato di ozono, nonostante il Protocollo di Montreal ne abbia vietato produzione ed utilizzo. Come mai? Colpa di una scappatoia.

La ricerca, pubblicata recentemente sulle pagine di Nature Geoscience, attribuisce infatti l'aumento (seppur in parte) ad alcune specifiche sostanze chimiche, note come clorofluorocarburi o CFC, utilizzate proprio per creare altre alternative rispettose dell'ozono.

Un'eccezione questa, o scappatoia appunto, consentita dallo stesso Protocollo di Montreal, ma che di fatto andrebbe a scontrarsi con i suoi più ampi obiettivi di tutela ambientale volti al controllo dei gas serra ed il conseguente cambiamento climatico.

I CFC, infatti, sono sostanze chimiche note per danneggiare lo strato di ozono protettivo della Terra. Una volta ampiamente utilizzati nella produzione di una moltitudine di prodotti, tra cui spray, agenti espandenti per schiume e materiali di imballaggio, solventi e sostanze per la refrigerazione, la produzione di CFC per tali usi è stata vietata nel 2010 dal sopracitato trattato internazionale.

Il Dr. Luke Western, ricercatore presso l'Università di Bristol e presso il Global Monitoring Laboratory (GML) del NOAA, nonché autore principale dello studio, ha infatti dichiarato: "Dato il successo del Protocollo di Montreal, solo ora ci siamo accorti di queste nuove emissioni. Avendo già controllato e bloccato le emissioni di CFC da fonti elevate, sono ora sul nostro radar e sotto il nostro controllo anche quelle di entità minore".

D'altronde, secondo i ricercatori, attualmente le emissioni di questi particolari CFC non minaccerebbero in modo significativo il recupero dello strato ozono ma, poiché sono comunque potenti gas serra, influenzerebbero comunque il clima.

Il Dott. Western, che ha condotto lo studio internazionale insieme ad un team di scienziati provenienti da Regno Unito, Stati Uniti, Svizzera, Australia e Germania, ha inoltre aggiunto: "Combinate insieme, le emissioni sono pari a quelle annuali di CO2 di un piccolo Paese industrializzato, ad esempio come la Svizzera. Ciò equivale a circa l'1% delle emissioni totali di gas serra degli Stati Uniti".

Purtroppo, il Protocollo di Montreal non ha bandito la creazione di CFC per la produzione di altri prodotti chimici, come ad esempio per i idrofluorocarburi o HFC, che sono stati sviluppati proprio come sostituti di seconda generazione dei pericolosi CFC.

Come dire: "Un utilizzo diretto di CFC è vietato, ma se impiegati "solo" per la produzione di sostanze "meno" dannose allora possiamo chiudere un occhio". Lo stesso Dr. Western ha affermato: "Il punto chiave è che il processo di produzione di alcuni dei prodotti chimici sostitutivi del CFC potrebbe non essere del tutto rispettoso dell'ozono, anche se i prodotti chimici sostitutivi lo sono".

Il coautore dello studio, il Dott. Johannes Laube, dell'Istituto di ricerca sull'energia e il clima (IEK) a Forschungszentrum Jülich, ha quindi concluso: "Dato il continuo aumento di queste sostanze chimiche nell'atmosfera, forse è tempo di pensare a migliorare un po' di più il Protocollo di Montreal".

D'altronde l'inquinamento globale è un problema cui le nazioni del mondo stanno cercando costantemente di trovare una soluzione, e potrebbe volerci proprio un'arma segreta per combattere l'inquinamento.