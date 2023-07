Allarme clima dall'ONU: d'ora in poi parleremo di 'ebollizione globale'

Nonostante metà degli italiani non creda nel surriscaldamento globale, questo caldo anomalo che stiamo vivendo oramai quotidianamente è realmente senza paragoni, almeno da quando esistono le registrazioni scientifiche e complete dei dati, ovvero dal 1940.

Pur non avendo a disposizione per ovvi motivi le registrazioni risalenti a secoli fa, secondo i paleoclimatologi che studiano gli anelli di accrescimento dei tronchi degli alberi, si tratta di un livello di temperatura talmente elevato, che non veniva raggiunto da centinaia di migliaia di anni. Ma probabilmente, la situazione non è ancora chiara per tutti.

Il mese di luglio è stato dichiarato infatti dalle Nazioni Unite come il più caldo mai registrato, secondo i dati raccolti dall'Organizzazione meteorologica mondiale (WMO) e dall'Osservatorio europeo dell'agenzia Ue Copernicus.

La situazione che stiamo vivendo ormai da tempo, è talmente grave da spingere il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres a parlare addirittura di "ebollizione globale". Si tratta dunque di un termine che mira a rendere meglio l’idea rispetto all’oramai sottovalutato "riscaldamento globale" sulle attuali condizioni in cui versiamo.

"L'era del riscaldamento globale è finita. Ora è giunto il momento dell'era dell'ebollizione globale. Il cambiamento climatico è qui. È terrificante. E questo è solo l'inizio", ha dichiarato lo stesso Guterres.

Dopo aver visto insieme i terribili incendi in Grecia che hanno rilasciato nell'aria oltre 1 megatonnellata di carbonio, anche la rete scientifica World Weather Attribution (WWA) ha tenuto a ribadire come tutte queste temperature da record sarebbero state praticamente impossibili senza l’effetto serra dovuto alle continue ed interminabili emissioni che non accennano a diminuire in maniera significativa. Probabilmente ci renderemo realmente conto dei nostri errori solo quando sarà troppo tardi.