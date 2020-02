Allarme Coronavirus: Apple chiude tutti gli uffici e Store in Cina fino al 9 Febbraio

L'allarme per il nuovo Coronavirus continua ad essere molto elevato in tutto il mondo, in particolare in Cina dove si è sviluppato il focolaio. Apple ha deciso di correre ai ripari e attraverso uno statement diffuso oggi ha annunciato la chiusura di tutti gli uffici ed Apple Store nella nazione asiatica fino al 9 Febbraio.

La società di Tim Cook, nel comunicare che la decisione si estenderà a tutta la Cina continentale, spiega che è stata presa come misura precauzionale "sulla base dei consigli ricevuti dai principali esperti di salute". La mossa mira a limitare quanto più possibile l'esposizione dei dipendenti al Coronavirus, che sta terrorizzando il mondo.

Apple ha comunque sottolineato che gli acquisti effettuati attraverso l'Apple Store in Cina saranno validi ed il negozio resterà regolarmente aperto.

Alcuni rapporti pubblicati ad inizio settimana riferivano che il Coronavirus potrebbe mettere a rischio la produzione di iPhone. La notizia però è stata immediatamente smentita da Foxconn in una dichairazione in cui un portavoce ha sottolineato che il produttore e storico partner di Apple sta "applicando tutte le pratiche di igiene e salute raccomandate in tutte le nostre attività nei mercati interessati dal Coronavirus".

Qualche ora fa invece Apple aveva annunciato la chiusura di uno Store in Cina, e bloccato le trasferte dei dipendenti.