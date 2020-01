Allarme Coronavirus: Google chiude tutti gli uffici in Cina

Google ha confermato a The Verge di aver temporaneamente chiuso tutti i propri uffici in Cina a causa dell'epidemia di Coronavirus. La decisione si applica a tutte le sedi della Cina Continentale, ma anche a quelle di Hong Kong e Taiwan.

Un portavoce della compagnia ha affermato che la decisione è stata presa secondo le indicazioni del Governo. La società ha anche adottato delle restrizioni temporanee ai viaggi d'affari verso la Cina ed Hong Kong.

Il motore di ricerca sta anche fornendo assistenza ai dipendenti in Cina: coloro che hanno familiari di ritorno dalla nazione asiatica potranno lavorare da casa per almeno 14 giorni dalla data di partenza. Proprio questo periodo dovrebbe coincidere con l'incubazione del virus.

Google è l'ultima della lunga lista di società della Silicon Valley che in questi giorni stanno adottando tutte le contromisure del caso per evitare l'infezione di dipendenti. Apple ha chiuso uno Store in Cina ed ha bloccato le trasferte dei dipendenti, e lo stesso hanno fatto anche Facebook, Razer ed LG.

Nel momento in cui stiamo scrivendo sono stati confermati 170 morti ed oltre mille nuovi contagi. I quotidiani parlano dei primi casi conclamati in India e nelle Filippine, mentre fortunatamente in Italia tutte le presunte infezioni si sono rivelate falsi allarmi e sono rientrate.