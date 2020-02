Allarme Coronavirus: anche Samsung riflette sulla partecipazione al MWC

L'allerta Coronavirus resta molto elevata a livello mondiale, e come abbiamo avuto modo di raccontare più volte su queste pagine, sta interessando anche il MWC 2020 di Barcellona che prenderà il via il 24 Febbraio a Barcellona. A quanto pare, anche Samsung starebbe pensando di annullare tutte le conferenze ed eventi in programma nella città.

Secondo quanto riferito da vari siti, il colosso coreano con ogni probabilità sarà presente comunque al MWC 2020, ma solo con lo stand espositivo in cui saranno messi in mostra i nuovi prodotti che saranno annunciati il prossimo 11 Febbraio nel corso dell'evento Unpacked 2020 di Los Angeles, tra cui il Galaxy Z Flip ed il Galaxy S20.

Phonearena riferisce infatti che il colosso coreano probabilmente nei prossimi giorni annullerà tutti gli incontri con la stampa ed invierà a Barcellona solo pochi dirigenti. Come sottolineato da CNET, infatti, molti impiegati della sede centrale di Samsung negli Stati Uniti e Corea starebbero per annullare i propri viaggi in Europa proprio a causa del diffondersi del nuovo Coronavirus.

Al momento non sono arrivate conferme ufficiali dai diretti interessati, e probabilmente bisognerà attendere la prossima settimana per saperne di più.

Nella giornata di ieri NVIDIA ha annunciato che salterà il MWC 2020 nonostante le stringenti misure di sicurezza messe in campo da GSMA.