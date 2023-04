L'allarme di De Laurentiis: 'il calcio italiano ha perso 2,3 milioni di abbonati'

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato ospite al “Merger & Acquisition Summit 2023” de Il Sole 24 Ore, nel corso del quale ha parlato anche dello stato del calcio italiano, lanciando un’allarme non di poco conto sulla situazione abbonati.

Il numero uno del club partenopeo, favoritissimo per la vittoria dello Scudetto ed ai quarti di finale di Champions League contro il Milan, ha parlato anche della situazione di Sky in Italia, ipotizzando una possibile chiusura nel nostro paese. Riferendosi ai rumor di stampa secondo cui la Serie A sarebbe pronta ad acquistare Sky per trasmettere le partite, De Laurentiis ha raccontato che la scelta di andare dalla pay tv per acquistarla è legata al fatto che “anche lì cosa ci capiscono, loro nascono col cinema e non col calcio. Sono giovani, stanno chiudendo in Germania e stanno per chiudere in Italia, il nostro AD dice perché non la compriamo noi per un miliardo? Perché fanno cose diverse”.

De Laurentiis ha anche parlato della valorizzazione del prodotto e si è soffermato sulla legge per la pirateria in Italia su cui è al lavoro il Governo. Nel sottolineare che “il problema grosso è che nessuno mai parla di pirateria”, il produttore cinematografico ha fatto un breve excursus sulla situazione abbonati: tra Mediaset Premium e Sky il calcio italiano in precedenza aveva 4,2 milioni di sottoscrizioni, mentre “oggi tra DAZN, TIM e Sky appena a 1,9 milioni abbonati, ne abbiamo persi 2,3 per strada che in termini di fatturato sono tanti”. L’unico modo per recuperare è una legge anti pirateria che però dovrebbe vedere la luce a breve.