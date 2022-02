Allarme degli esperti: 'Calore degli oceani ha superato punto di non ritorno nel 2014'

Il record delle temperature degli oceani raggiunto nel 2021 con l’assorbimento di “sette bombe atomiche al secondo” ha già destato non poca preoccupazione tra ricercatori e ambientalisti. Tuttavia, c’è un nuovo studio che ci allarma ancora di più: il caldo estremo negli oceani ha già superato il “punto di non ritorno” nel 2014.

Lo studio pubblicato su PLOS Climate parla chiaro: esaminando i dati di temperatura registrati dal 1920 al 2019, i ricercatori del Monterey Bay Aquarium guidati da Kyle Van Houtan hanno scoperto che il 2014 è stato l’anno dal quale i precedenti episodi di caldo estremo sono divenuti “normalità”. Per offrire delle pietre di paragone, come fenomeni singoli di calore elevato si notano due casi nel 1998 e nel 2007 tra Atlantico meridionale e Oceano Indiano.

Il “punto di non ritorno” trova riscontro anche nelle condizioni di vita di animali come salmoni, aragoste e capesante al largo di Stati Uniti e Canada, e ben 14 zone di pesca nella sola Alaska hanno già dichiarato risultati disastrosi per le loro attività, tanto da lanciare dichiarazioni di calamità.

Il quadro è stato definito da Van Houtaon come l’ennesima prova schiacciante del nostro percorso verso la catastrofe climatica: “Utilizzando questa misura di estremi, abbiamo dimostrato che il cambiamento climatico non è qualcosa di incerto e potrebbe verificarsi in un lontano futuro, è qualcosa che è un fatto storico ed è già accaduto. Il cambiamento climatico estremo è qui, è nell'oceano e l'oceano è alla base di tutta la vita sulla Terra”.

E come abbiamo già visto, si tratta di un problema che si diffonde nell’entroterra e ovunque, con un impatto notevole sulla vita quotidiana, anche nelle cose più banali: per esempio, il cambiamento climatico avrà anche un impatto sul caffè.