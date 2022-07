Allarme dell'FBI: false app di criptovalute hanno frodato gli utenti per oltre 42 milioni

L’FBI ha recentemente lanciato un allarme a tutti gli utenti che utilizzano app che consentono di investire con le criptovalute, per metterli in guardia da client che promettono guadagni elevati e che hanno già frodato 244 vittime per un totale di 42,7 milioni di Dollari da Ottobre 2021.

“L’FBI ha osservato che i criminali informatici contattano gli investitori statunitensi, affermando fraudolentemente di offrire servizi di investimento in criptovaluta legittimi e convincendo gli investitori a scaricare app mobili fraudolente. Queste sono state utilizzate nel tempo per frodare gli investitori” si legge in un rapporto pubblicato dal Bureau, che ha identificato un caso in cui i criminali informatici operavano a nome della società YiBit ed hanno frodato le vittime ignare per un totale di 5,5 milioni di Dollari. In un altro caso i criminali si sono finti di essere un istituto finanziario statunitense senza nome ed hanno truffato gli investitori per 3,7 milioni.

Nel caso di YiBit, i criminali informatici hanno convinto gli utenti a scaricare un’app ad hoc ed a depositare le loro criptovalute. Successivamente, 17 vittime hanno ricevuto un’email in cui si leggeva che erano obbligati a pagare le tasse sui loro investimenti per poter effettuare il prelievo: quattro di questi non sono stati in grado di completare la procedura.

Un’altra app, chiamata Supayos o Supay, ha chiesto agli utenti di effettuare dei depositi e dopo ha bloccato i fondi, affermando che il saldo minimo doveva essere di 900mila Dollari.

Il consiglio è ovviamente di affidarvi sempre ad applicazioni più conosciute. Nel frattempo, nella giornata di oggi registriamo un nuovo incremento del Bitcoin.