Allarme di HP e Dell: nel 2021 notebook più cari a causa di vaccini e spedizioni aeree

Dell e HP hanno lanciato un avvertimento agli utenti in merito ai prezzi dei notebook nel 2021, che potrebbero aumentare in quanto i produttori si troveranno a competere con con i vaccini per il Covid-19 per lo spazio sugli aerei cargo.

In una nota diffusa, infatti, i due colossi hanno spiegato che dal momento che gli aerei cargo saranno utilizzati per la distribuzione a livello globale dei vaccini contro il Coronavirus, le società potrebbero trovarsi costrette a pagare di più per le spese di trasporto.

Inoltre, il virus ha colto di sprovvista il settore, che si è trovato di fronte ad un aumento non previsto della domanda di notebook, dal momento che le aziende sono state costrette a dotare il proprio personale di nuovo computer per favorire lo smart working, mentre gli studenti che non avevano un PC a casa hanno dovuto completare l'acquisto.

Nello specifico, da aprile i componenti per PC come CPU e display hanno registrato un'impennata importante. Lenovo ad esempio lo scorso mese aveva affermato che sarà in grado di soddisfare solo il 60-70% degli ordini giunti.

Jeff Clarke, vice presidente e COO di Dell, in una relazione diffusa agli investitori ha spiegato che dalla fine dell'anno "la rete di trasporto merci avrà qualche problema dal momento che gli aeroplani si riempiranno di vaccini e tutti dovranno competere per il poco spazio rimanente sui cargo". Per tale ragione, non sono da escludere possibili incrementi del prezzo finale.

Dello stesso avviso anche HP. Marie Myers, CFO, nella relazione agli investitori ha osservato che "abbiamo messo in preventivo costi logistici più elevati" per le medesime ragioni.