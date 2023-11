Allarme in Islanda: tunnel di 16 chilometri di magma si forma sotto una città

La penisola di Reykjanes, nota per la sua attività sismica, è ora al centro dell'attenzione per un motivo inquietante: un tunnel di magma lungo 16 chilometri si è formato sotto la città di Grindavík, vicino alla famosa località termale della Laguna Blu. Questo fenomeno ha scatenato timori di un'imminente eruzione vulcanica.

La piccola città di pescatori, con circa 2.800 abitanti, si trova a soli 5 chilometri dalla Laguna Blu, una destinazione che attrae circa 700.000 visitatori ogni anno. La situazione è diventata critica quando un affossamento del terreno di circa un metro è stato osservato sotto alcune case, indicando che il magma si è spostato a una profondità molto superficiale.

Thorvaldur Thordarson, professore di vulcanologia presso l'Università d'Islanda, ha evidenziato che il magma potrebbe trovarsi a poche decine di metri dalla superficie. In caso di eruzione, è probabile che la lava si muova verso ovest, verso il mare, ma c'è sempre la possibilità che si diriga in altre direzioni. L'attività sismica nella penisola di Reykjanes è aumentata significativamente dal 25 ottobre, con oltre 1.000 terremoti registrati.

Due forti scosse, di magnitudo 3,9 e 4,5, hanno colpito a una profondità di circa 5 chilometri. Nei giorni seguenti, l'attività sismica è continuata, con centinaia di terremoti e sollevamenti del terreno registrati ogni giorno, segnali che indicano l'accumulo di magma sotto la superficie. Il 10 novembre, un'intensa sequenza di terremoti ha iniziato a scuotere la zona, portando le autorità a dichiarare che il rischio di attività vulcanica stava crescendo e a iniziare l'evacuazione di Grindavík.

Secondo l'Ufficio Meteorologico Islandese, una notevole quantità di magma si sta spostando in un'area che va da Sundhnjúkagígur a nord verso Grindavík. Il 11 novembre, i dati hanno mostrato che il tunnel di magma si estendeva per circa 15 chilometri dalla parte settentrionale fino a Grindavík e verso il mare, con il magma più vicino alla superficie a una profondità di circa 800 metri. Questa situazione ha messo in allerta le autorità e gli scienziati, che ora attendono dati aggiornati per stabilire la profondità esatta del magma.