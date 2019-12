L'allarme di Microsoft: milioni di utenti riutilizzano la stessa password su più servizi

Microsoft ha svelato di aver effettuato una valutazione della sicurezza degli account tra gennaio e marzo di quest'anno, e solo oggi ha annunciato i risultati. Secondo quanto appreso dal team, milioni di utenti starebbero riutilizzando le loro password sui propri servizi.

Nell'ambito dello studio, Microsoft ha effettuato verifiche su oltre 3 miliardi di credenziali: in 44 milioni dei casi è stato rilevato che la stessa password era usata sui servizi Microsoft e gli account Azure AD, ma non è tutto, perchè il colosso di Redmond ha anche osservato che su 3 miliardi di credenziali, molte erano trapelate online e la società ha forzato la reimpostazione manuale per evitare che gli account venissero violati.

Il rapporto diventa ancora più preoccupante nell'ultima parte: è stato osservato che il 30% delle password riutilizzate o modificate possono essere decifrate in soli dieci tentativi, il che vuol dire che si tratta di parole chiave estremamente facili da scoprire. La natura riutilizzabile potrebbe consentire ad un malvivente informatico che l'ha scoperta su un servizio di testarla anche su altri e quindi di accedere a vari profili, ecco perchè il fenomeno costituisce un pericolo per la propria sicurezza informatica.

La società invita gli utenti ad attivare l'autenticazione a due fattori poichè è in grado di prevenire il 99% degli attacchi, e consiglia di usare password univoche ed anche nomi utenti univoci.

Un esempio di password sicura è dato dal sito Mostsecure.pw, che fornisce un'indicazione quanto mai esplicativa dei consigli di Microsoft.