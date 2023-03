Allarme a Milano: è la terza città più inquinata del mondo

Oramai da tempo l'intera città risulta essere ai primi posti nelle classifiche mondiali sui livelli d'inquinamento. In questi giorni però, la città lombarda si ritrova addirittura al terzo posto, evidenziando una situazione divenuta ormai insostenibile. Perché sembra che non importi a nessuno?

Se da una parte il "Pirellone" è rimasto al buio per risparmiare energia, dall'altra secondo i dati dell'ultimo report dell'osservatorio svizzero IQAir, la celebre città italiana si trova al terzo posto di una terribile classifica: quella dei livelli d'inquinamento. Tutto ciò significa senza troppi giri di parole, che in tutto il mondo solo le città di Tehran e Pechino hanno dei livelli ancora più elevati di PM 2.5. Ma di cosa si tratta?

Nello specifico, stiamo parlando di particolari polveri sottili, ovvero quelle particelle solide e liquide che stanno sospese in aria andando a causare l'inquinamento, con diametri decisamente piccoli. Per capire il livello di pericolosità di tali polveri, basti pensare che solo nel 2019 hanno causato secondo alcune stime, oltre 6 milioni di morti in tutto il mondo.

Inoltre, come se non bastasse, i dati non si limitano (purtroppo) al solo capoluogo lombardo. L'intera Pianura Padana infatti, risulta essere il luogo più inquinato d'Europa. Visti i preoccupanti livelli, lo stesso osservatorio consiglia addirittura di indossare le mascherine all'aperto e di evitare qualunque forma di esercizio fisico.

Tali risultati, non possono e non dovrebbero passare inosservati, poiché palesi indici di gravi problemi in atto. Il fatto dunque che secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, circa il 99% della popolazione globale respiri un'aria che supera di gran lunga i limiti delle linee guida per le sostanze inquinanti, non dovrebbe in alcun modo consolarci.

Per quanto infatti proprio a Milano sorgerà il luogo perfetto in cui lavorare, appare evidente quanto siano insufficienti le attuali misure messe in campo. Sicuramente alcune delle priorità della città, dovrebbero essere ad esempio: incentivare la mobilità elettrica in modo da ridurre lo smog delle automobili, creare delle zone (realmente) a zero emissioni e magari riqualificare diversi edifici, in modo tale da migliorare l'efficienza energetica, abbattendo drasticamente i consumi.