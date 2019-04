L'allarme dell'OMS: i bambini sotto i due anni non devono MAI usare gli schermi

Non fate usare ai bambini sotto i due anni nessun tipo di schermo: no a PC, tablet e smartphone. Lo screen time massimo in tenera età è rigorosamente di zero minuti e zero secondi. Lo dicono le nuove linee guida dell'OMS per la tutela dei più piccoli.

Le ragioni del comprensibile divieto poggiano sulla quantità e la qualità di sonno di cui hanno bisogno i bambini nelle loro primissime fasi di vita. Ad esempio nei primi mesi devono dormire tra le 14 e le 17 ore —riporta il Corriere della Sera—, e fino ai tre anni di vita questo numero scende solo lievemente, passando a 11-14 ore. I bambini sotto i 4 anni hanno sempre bisogno di almeno 10 ore di sonno.

L'esposizione ad uno schermo di un qualsiasi device impatta gli equilibri dei bambini, e dunque anche sulla loro salute. L'OMS spiega che la prima esposizione ad uno schermo non deve rigorosamente avvenire prima dei 24 mesi, e partendo da dosi minime: mai più di un'ora al giorno.

Sempre nelle linee guida dell'OMS —che per la prima volta prendono in considerazione lo screen time— troviamo anche il consiglio di far fare ai bambini attività fisica fin da quando sono molto piccoli: almeno 3 giorni a settimana già dopo i 4 anni.

Non solo il problema del sonno, ma anche di abitudini: usare smartphone e tablet fin dalla tenera età significa finire per avere un imprinting scorretto, andando a creare un'abitudine negativa che si rischia di portarsi appresso per tutta la vita. E proprio su questa cattiva abitudine si è espresso più volte Tim Cook, il CEO di Apple. Di recente ha detto di voler proporre nuovi strumenti per combattere la dipendenza da smartphone.



Leggi anche della storica decisione dell'OMS sulla dipendenza da videogiochi.