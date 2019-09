L'allarme dell'ONU sul clima: 'gli ultimi 5 anni i più caldi di sempre'

Partirà oggi a New York la convenction dell'Onu sui cambiamenti climatici, che è stata preceduta dal venerdì di proteste organizzato in tutto il mondo. Le Nazioni Unite però nel frattempo hanno diffuso il rapporto sulla situazione climatica del pianeta dal 2015 al 2019, che sono stati gli anni più caldi mai registrati.

Secondo il documento pubblicato dal Palazzo di Cristallo, la temperatura media della Terra sarebbe salita di 1,1°C rispetto al periodo tra il 1850 e 1900. Un campanello d'allarme importante, che dimostra ancora una volta come il tema non sia da sottovalutare.

Gli scienziati però avvertono anche che qualora tutti gli stati dovessero mantenere gli impegni presi nell'ambito dell'accordo di Parigi, la Terra avrebbe una temperatura più alta di 3°C entro la fine del secolo, ecco perchè nel documento si chiede un aumento degli sforzi per proteggere il nostro pianeta.

Nel frattempo, nella giornata di ieri WWF Italia sul proprio account ufficiale Facebook ha pubblicato un bellissimo video in cui viene immaginato il discorso del panda, doppiato da Luca Ward, all'assemblea delle Nazioni Unite. Il simbolo dell'organizzazione osserva che "il tempo sta per scadere. Appena 50 anni fa la mia specie era praticamente estinta, ma poi grazie al lavoro del WWF e dei suoi sostenitori siamo salvi. Ora però moltissime altre specie sulla Terra sono in pericolo, ed è vostra la responsabilità".

L'Italia sarà rappresentata dal ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, che porterà il sostegno del governo italiano.

Nel frattempo oggi la stampa sta dando spazio al funerale di un ghiacciaio tenuto in Svizzera, che segue quello in Islanda di qualche mese fa.