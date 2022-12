L'allarme della Polizia: occhio alle mail per pacchi non consegnati, a rischio i dati

In vista del Natale, sono tanti gli italiani che si stanno adoperando per effettuare acquisti online. La Polizia di Stato ha voluto mettere in guardia gli utenti da possibili attacchi di phishing, che avvengono tramite finte mail che notificano pacchi non consegnati.

Con un tweet pubblicato sul proprio account Twitter ufficiale, la Polizia di stato avvisa tutti: “*attenzione alle mail che vi avvisano di non essere riusciti a consegnare un pacco e di cliccare per scegliere l’orario in cui riceverlo. Si tratta di e quindi cliccando verranno rubate le informazioni personali*" si legge nel messaggio, condito da uno screenshot in cui si vede una finta mail da parte di un corriere che notifica ad un utente una spedizione in attesa.

Cliccando sul link presente nella mail, si viene reindirizzati ad una pagina che ha il solo obiettivo di rubare i dati personali o in alcuni casi ottenere anche l’accesso al conto corrente bancario.

Negli ultimi giorni anche varie società di sicurezza, tra cui Bitdefender, hanno messo in guardia gli utenti da mail come queste che stanno circolando già dal Black Friday e Cyber Monday. Secondo alcuni studi, l’Italia è all’ottavo posto per soldi persi nei data breach ed in un anno nel Bel Paese si sono registrati più di 11 milioni di furti di dati.