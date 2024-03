L'allarme del procuratore Gratteri: 'TikTok e social sono diventati vetrine per le mafie'

Mentre negli Stati Uniti si parla del possibile ban di TikTok, il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, ha lanciato un allarme anche in Italia sulla piattaforma di ByteDance e sugli altri social network, che a sua detta sono diventati una vetrina delle mafie.

Intervistato a TimeLine su Rai 3, Gratteri ha affermato senza mezzi termini che “TikTok è la vetrina delle mafie: si fanno vedere ricchi, firmati, con tanti soldi e dicono "noi siamo il nuovo modello, vuoi diventare come noi?". I giovani non strutturati si trovano avviluppati e pensano che quello sia il loro futuro. I social per i mafiosi sono una sfida alle istituzioni, un'esternazione di arroganza”.

Secondo Gratteri il rischio è elevato in quanto i più vulnerabili potrebbero farsi affascinare dai video di mafiosi che mostrano stili di vita eccessivi e lussuosi, i quali verrebbero caricati proprio per esercitare, tra i giovani, un effetto emulazione e per stimolare il proselitismo. Non si tratta di una novità, spiega Gratteri, ma il modus operandi è differente in quanto a differenza del passato ora i mafiosi si affidano ai social.

Più volte sui social network sono stati pubblicati screenshot di persone che sulle varie piattaforme osannavano a mafiosi e criminali, e le dichiarazioni di Gratteri non fanno altro che confermarlo.