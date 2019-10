Allarme di sicurezza Adobe: in rete i dati di 7,5 milioni di utenti

Adobe ha annunciato di essere stata vittima di una grave violazione di sicurezza ad inizio mese, che ha esposto i dati personali di circa 7,5 milioni di utenti abbonati alla piattaforma Creative Cloud dell'azienda, che vanta 15 milioni di iscritti.

La violazione a quanto pare sarebbe avvenuta ad inizio mese, ed è stata rivelata dal ricercatore di sicurezza Bob Diachenko che ha collaborato con la società di sicurezza informatica Comparitech per scoprire il database sul web, il quale era accessibile a chiunque senza password o autenticazione.

Le informazioni esposte includevano:

Indirizzi email

Data di creazione dell'account

I prodotti Adobe a cui erano abbonati

Stato dell'iscrizione

Stato del pagamento

ID membro

Nazione

Tempo dall'ultimo accesso

Inoltre, erano presente anche delle indicazioni che consentivano di capire se il membro in questione fosse un dipendente Adobe o meno.

Comparitech, in un post pubblicato sul blog, ha evidenziato che "le informazioni esposte potrebbero essere usate contro gli utenti per email di truffa e phishing. I truffatori potrebbero fingersi dipendenti Adobe o di una società collegata per indurre gli utenti a rivelare altre informazioni, come le password".

La società ha rapidamente risposto ed ha precisato di aver chiuso l'accesso pubblico al database lo stesso giorno in cui è stata scoperto. Non è però chiaro per quanto tempo sia stato disponibile, tanto meno se i dati siano stati utilizzati da hacker.