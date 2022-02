Allarme sicurezza informatica in Italia per la guerra in Ucraina: 'pericolo attacchi'

Nel corso dell’audizione del Copasir, avvenuta di ieri, è stata posta l’attenzione sulla crisi in Ucraina e sulle possibili ripercussioni che potrebbe avere nel nostro paese. Nella fattispecie, l’Agenzia per la Cybersicurezza ha innalzato il livello di allerta al massimo per i possibili attacchi informatici che potrebbero colpire anche l’Italia.

Nello specifico, nell’audizione parlamentare il direttore Franco Gabrielli ha spiegato che “esistono possibili rischi di cyber attacchi derivanti dalla situazione ucraina, che potrebbero distruggere dati importanti” memorizzati sui server italiani. Nell’audizione, si è parlato anche di un nuovo malware estremamente pericoloso che è già stato individuato e che ha portato ad un innalzamento delle difese cibernetiche italiane.

Gabrielli ha inoltre lanciato un altro allarme: nel nostro ordinamento è presente una sorta di “bug” in materia di attacchi digitali. A quanto pare, infatti, le leggi attuali consentono di difenderci ma non di rispondere. L’accento sulla questione è stato posto anche da Enrico Borghi, il quale ha osservato “la guerra ibrida lanciata dalla Russia fa emergere un nodo scoperto anche in Italia: oggi gli attacchi cibernetici non sono normati come minacce alla sicurezza nazionale”. Per tale ragione, “chiediamo al governo una norma che parifichi all’atto terroristico gli attacchi cibernetici alle infrastrutture pubbliche e private".

Qualche giorno fa è stato lanciato un pesante attacco DDoS ai danni dei siti web dell’Ucraina, che da molti è stato collegato proprio alla Russia. Nella notte Anonymous ha dichiarato guerra alla Russia.