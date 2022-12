Allarme sulla Stazione Spaziale: c'è una perdita di refrigerante nella capsula russa

Allarme sulla Stazione Spaziale: secondo quanto affermato dai media e dalle autorità competenti, mercoledì 14 dicembre è stata rilevata una violenta perdita di refrigerante sulla navicella spaziale russa Soyuz MS-22, che si trova attualmente attraccata all'ISS.

Gli astronauti russi dovevano condurre un'attività extraveicolare - chiamata anche in modo inufficiale "passeggiata spaziale" - ma è stata ovviamente rimandata. Così come potrete vedere cliccando qui, le telecamere all'esterno del laboratorio orbitante stanno mostrando un flusso costante di refrigerante congelato proiettato nello spazio.

"Secondo informazioni preliminari, giovedì 15 dicembre, la pelle esterna del compartimento strumenti e di assemblaggio della navicella con equipaggio Soyuz MS-22 è stata danneggiata", ha dichiarato il 15 dicembre Roscosmos, ma l'equipaggio a bordo della stazione spaziale rimane al sicuro. "Un'ispezione visiva ha confermato la perdita, dopo di che è stato deciso di interrompere le attività extraveicolari pianificate dai membri dell'equipaggio del russo segmento della ISS."

Non è chiaro in che modo la perdita e il danno alla navicella Soyuz influenzeranno il previsto ritorno nel marzo 2023 dell'equipaggio dell'MS-22, ma attualmente quello che sappiamo è che la NASA e Roscosmos stanno lavorando insieme per cercare di capire l'origine della perdita e attuare tutte le contromisure per sistemare la situazione!

