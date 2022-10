Allarme del WWF: Il numero degli animali si è ridotto del 70%

L'ultimo rapporto Living Planet, rilasciato dal World Wide Fund (WWF) for Nature, ha valutato il benessere di quasi 32.000 popolazioni di oltre 5.000 specie tra animali, uccelli, rettili, anfibi e pesci in tutto il mondo, notando i cambiamenti avvenuti nel corso dei decenni. I risultati sono stati così eclatanti da mettere in allarme il WWF.

La ricerca ha infatti rivelato che le dimensioni delle popolazioni di animali selvatici sono diminuite in media del 69% tra il 1970 ed il 2018, principalmente a causa della perdita e del disgregamento dell'habitat naturale a causa dell'agricoltura, pur riconoscendo anche nel cambiamento climatico una indubbia minaccia per la fauna.

Addirittura, le specie nei laghi d'acqua dolce, nei fiumi e nelle zone umide sono state le più colpite, con un calo medio dell'83%. La situazione peggiore si registra in America Latina, sede della più grande foresta pluviale del mondo, l'Amazzonia, dove la crescente deforestazione sta distruggendo gli alberi e le specie che da essi dipendono, toccando punte del 94% di diminuzione.

D'altronde, gli esperti hanno affermato da tempo che l'Amazzonia si sta rapidamente avvicinando ad un punto critico, in cui smetterà di essere una foresta pluviale funzionante e senza la quale il mondo non potrebbe contrastare il pericoloso riscaldamento globale.

Tanya Steele, amministratrice delegata del WWF, è stata lapidaria con le sue parole: "Se perdiamo l'Amazzonia, perdiamo la lotta".

"Nonostante la scienza, le proiezioni catastrofiche, le foreste in fiamme, i paesi sommersi, le temperature record, i milioni di sfollati ed i soliti discorsi e le promesse appassionati, i leader mondiali continuano solamente a a star seduti mentre guardano il nostro mondo bruciare", ha affermato scoraggiata la Steele.

Mike Barrett, direttore esecutivo per la scienza e la conservazione del WWF, ha affermato che la crisi della perdita della natura e quella del cambiamento climatico sono due facce della stessa medaglia. "I loro destini sono intrecciati, e non sono una minaccia così lontana da poter rifilare ai nostri nipoti, magari sperando di risolverla con una qualche tecnologia del futuro".

Ogni anno si perdono 10 milioni di ettari di foresta, un'area grande quanto il Portogallo, colpendo il clima, la sicurezza alimentare ed i mezzi di sussistenza di milioni di persone. "Al momento stiamo ancora perdendo enormi parti di natura, quindi stiamo decisamente andando nella direzione sbagliata".

Di certo questo rapporto del WWF non è incoraggiante. D'altronde sappiamo ormai per certo che il cambiamento climatico potrà diventare catastrofico se non troviamo una soluzione concreta.