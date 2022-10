L'alleanza tra la Cina e la Russia per una base sulla Luna potrebbe essere collassata?

L'alleanza tra la Cina e la Russia per la conquista della Luna aveva fatto discutere. I due paesi, infatti, dovrebbero costruire insieme una base permanente per gli esseri umani, ma forse potrebbero esserci problemi tra le due superpotenze.

La nazione di Xi Jinping ha infatti stranamente rimosso il nome dell'alleato dalle presentazioni al Congresso Astronautico Internazionale (IAC) di Parigi. La Cina ha oltretutto pubblicizzato la ricerca di nuovi collaboratori internazionali durante l'evento svolto in Francia, con il rappresentante che ha affermato ai presenti di essere aperto a nuove proposte internazionali per le future missioni del paese.

Non è nulla di certo, e cercare nuovi partner per l'esplorazione spaziale visti i costi è normale, ma non menzionare il proprio "compagno" di fronte al mondo è sicuramente sintomo di qualcosa. Certo, la Russia non era all'IAC perché esclusa a causa della sua invasione dell'Ucraina, il che potrebbe spiegare l'omissione, ma dalla notizia della partnership tra le due potenze - arrivata tra l'altro in un'unica diapositiva - non abbiamo più avuto notizie.

"Che sia nello spazio o altrove, la Cina ha una visione molto realistica della Russia e la collaborazione con Mosca non è mai stato il risultato preferito di Pechino, poiché i due paesi non sono partner naturali", ha detto a SpaceNews il ricercatore senior dell'European Space Policy Institute Marco Aliberti. "Pechino ora sembra trovarsi sempre più di fronte a un difficile dilemma: trasformare la relazione in una vera partnership o abbandonarla del tutto."