Allenamenti specifici potrebbero prevenire mal d'auto e mal di mare

Le persone che soffrono i lunghi viaggi in auto, treno, aereo o sulle barche potrebbero soffrire di chinetosi, un disturbo neurologico che si prova in seguito a degli spostamenti ritmici o irregolari del corpo durante un determinato movimento. Fortunatamente, sembra che sia possibile allenare il proprio cervello per diventare meno suscettibili.

Almeno questo è quello che afferma un nuovo studio sulla rivista Applied Ergonomics. Per cercare di risolvere questo problema, un team dell'Università di Warwick ha reclutato 42 partecipanti, che sono stati portati in macchina o inseriti in un simulatore di guida mentre riferivano sul loro livello di nausea.

A ogni persona è stato quindi chiesto di dedicare 15 minuti al giorno a svolgere una serie di attività visuospaziali per le due settimane successive. Alla fine del periodo di formazione di due settimane, le capacità visuospaziali dei partecipanti erano migliorate in media del 40%. Il dato più importante, però, è dato da una riduzione del 51% della cinetosi quando sono stati nuovamente inseriti nel simulatore di guida e una diminuzione del 58% del fastidio durante le prove su strada.

Lo studio è ancora incerto e gli esperti non riescono a trovare una correlazione tra miglioramento delle abilità visuospaziali e riduzione della malattia da viaggio. "Spero che in futuro si possa ottimizzare la formazione in un metodo breve e di grande impatto", afferma l'autore dello studio Joseph Smyth in una dichiarazione. "È anche molto probabile che questo metodo possa essere utilizzato contro il mal di mare per il personale della marina o per i passeggeri delle crociere".

Perché capita di avere la nausea durante un viaggio in macchina? Secondo gli esperti il nostro cervello crede di essere avvelenato.