Un allenamento di gruppo è più efficace di quello da solo: ecco perché

Allenarsi in gruppo è davvero ottimo. L'attività fisica è responsabile di molti effetti benefici, come l'abbassamento della pressione sanguigna, un migliore controllo glicemico e, tra le tante cose, è collegata al dormire meglio. Allenarsi insieme ad altre persone dà alcuni vantaggi non indifferenti. Vediamo quali sono.

Poiché le altre persone influenzano i nostri atteggiamenti e le risposte emotive all'esercizio, possono influenzare il modo in cui ci sentiamo durante l'attività fisica, che è fondamentale per determinare se continuare o meno. Se si conoscono altre persone che si allenano regolarmente, inoltre, si inizia a percepire l'esercizio come più positivo, comune, desiderabile e fattibile.

Secondo diversi psicologi, infatti, questo è collegato a quello che chiamano "norme sociali": poiché le persone intorno a noi si allenano, il nostro cervella pensa automaticamente che anche noi dobbiamo farlo. Anche se abbiamo deciso di allenarci, magari come buon proposito per il 2021, fare attività fisica con gli altri può aumentare le motivazioni.

Il motivo è semplice: l'esercizio con gli altri può soddisfare alcuni bisogni psicologici di base. Sono diversi i motivi per cui viene consigliato di allenarsi in gruppo; in primo luogo si osservano anche altre persone per imparare a fare le cose, mentre in secondo luogo gli amici possono incoraggiare durante un esercizio, un vantaggio non indifferente quando ci si allena. Non dimentichiamoci, inoltre, della competizione, che fa sempre bene.

Ricerche passate hanno dimostrato che le persone che si sentono più connesse durante l'esercizio partecipano a più sessioni, arrivano in tempo, hanno meno probabilità di abbandonare, sono più resistenti alle interruzioni e hanno maggiori probabilità di avere più benefici mentali dall'esercizio.

Insomma, morale della storia: allenatevi e, se c'è la possibilità, fatelo insieme.